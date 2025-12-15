امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اوکراین و تکیه بر باد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴- ۱۷:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
بی قانونی و گنگ
بی قانونی و گنگ
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

هشدار ناتو درباره جنگ با روسیه

زلنسکی: شاید همین هفته به توافقی برای پایان خونریزی در اوکراین برسیم

واکنش تند اروپا به مداخلات آمریکا

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، زلنسکی ، ترامپ
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 