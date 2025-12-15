به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی امنیتی فرمانداری اردستان در جلسه برگزاری انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد با اشاره به اینکه این تشکل‌ها تحت نظر فرمانداری فعالیت می‌کنند، گفت: شهرستان اردستان نیازمند تشکل‌های تخصصی در حوزه مسائل اجتماعی است.

علیرضا فرح بخش ادامه داد: تشکل‌های مردم نهاد با هم افزایی و ارائه دیدگاه‌های تخصصی به مسوولان می‌توانند در جهت حل مشکلات شهرستان قدم بردارند.

در پایان این جلسه با حضور اعضای هیئت اجرایی و نظارت، انتخابات نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد برگزار و مرضیه آدمیار و حمید رضا عباسپور به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد اردستان در شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های این شهرستان انتخاب شدند.