دامپزشکی زنجان از دامداران خواست برای جلوگیری از شیوع تب برفکی، از جابه‌جایی غیرضروری دام خودداری و دام‌های جدید را قرنطینه کنند.

بهترین راه پیشگیری از تب برفکی، قرنطینه و خودداری از جابه‌جایی دام است

بهترین راه پیشگیری از تب برفکی، قرنطینه و خودداری از جابه‌جایی دام است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: در شرایط فعلی، به‌ویژه با توجه به وضعیت تب برفکی در کشور از دامداران درخواست می‌شود از جابجایی غیرضروری دام خودداری و دام‌های جدید را حداقل دو هفته قرنطینه کنند و در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، سریعا موضوع را به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.

علی اشرفی افزود: پیشگیری همیشه کم‌هزینه‌تر و موثرتر از درمان است که در این خصوص از دامداران درخواست می‌شود اصول بهداشتی را بیش از گذشته جدی بگیرند.

وی در ادامه به برنامه‌های پیشگیرانه دامپزشکی استان از تحقق بخش عمده‌ای از اهداف واکسیناسیون دام‌های استان در هشت‌ماهه امسال اشاره کرد و گفت: مجموعه دامپزشکی استان با وجود فشار برنامه‌ها و مأموریت‌ها، توانسته است بخش قابل توجهی از برنامه‌های پیش‌بینی شده را اجرا کند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه در این مدت بیش از سه میلیون و ۲۰۰ رأس دام علیه بیماری‌های واگیر واکسینه شده‌اند، گفت: این حجم از واکسیناسیون، بخش مهمی از جمعیت دامی استان را در برابر بیماری‌های خطرناک ایمن کرده است.

به گفته اشرفی، در حوزه بیماری شاربن، واکسیناسیون دام‌های سنگین و سبک با جدیت دنبال شده و طی این مدت ۲۳ هزار و ۱۳۰ نوبت سر گاو و گوساله، ۳۹۱ هزار و ۸۶۹ نوبت سر گوسفند و بز و ۴۵۴ نوبت سر تک‌سمی واکسینه شده‌اند.

وی با بیان اینکه، واکسیناسیون تب برفکی با حساسیت ویژه انجام شده است، گفت: خوشبختانه ۱۰۳ هزار و ۱۴۷ نوبت سر گاو و گوساله و ۷۶۱ هزار و ۱۴۷ نوبت سر گوسفند و بز علیه این بیماری واکسینه شدند که این اقدام نقش مهمی در کاهش خطر شیوع بیماری در استان دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان همچنین عملکرد موفق این اداره کل در واکسیناسیون آبله را یادآور شد و گفت: در مجموع بیش از یک میلیون نوبت سر دام شامل ۹۱۲ هزار و ۴۹۸ نوبت سر گوسفند، ۹۱ هزار و ۳۴۵ نوبت سر بز و ۲۱۴ نوبت سر بز وارداتی علیه این بیماری واکسینه شده‌اند.

وی درباره بیماری لمپی‌اسکین نیز گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۷۸۹ نوبت سر گاو و گوساله واکسینه شده‌اند و برنامه تقویت واکسیناسیون این بیماری در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و همچنین در حوزه بیماری پی‌پی‌آر (طاعون نشخوارکنندگان کوچک) نیز استان عملکردی فراتر از پیش‌بینی داشته و ۹۰۴ هزار و ۷۵۵ نوبت سر گوسفند و بز واکسینه شده‌اند.

اشرفی خاطر نشان کرد: دامپزشکی استان با تمام توان در کنار دامداران حضور دارد و اجرای موفق برنامه‌های واکسیناسیون، نتیجه همکاری و همراهی آنان با تیم‌های عملیاتی دامپزشکی است.