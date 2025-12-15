پخش زنده
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، اعلام کرد: پروازهای این شرکت به مقصد استانبول از هفته آینده ازسرگرفته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ طاهر عبدالحی، در حاشیه نهمین نمایشگاه حملونقل و لجستیک و صنایع وابسته، اعلام کرد که پروازهای این شرکت به مقصد استانبول از هفته آینده ازسرگرفته خواهد شد.
وی همچنین درباره وضعیت مالی شرکت، از نهایی شدن یک مدل مالی جدید برای تسویه تدریجی بدهیهای هما خبر داد.
این اظهارات در نشست خبری امروز، همزمان با فعالیت نمایشگاه حملونقل، بیان شد.
مدیرعامل هما ابراز امیدواری کرد: این نمایشگاه نمادی از عزم ملی در همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و نخبگان صنعت حملونقل کشور باشد.
این اقدام هما در ازسرگیری پروازهای استانبول میتواند نشانهای از بهبود عملیاتی و مدیریت منابع این ایرلاین ملی باشد.