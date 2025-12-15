به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: به مناسبت هفته داوطلبان و در راستای ارتقای سلامت عمومی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه ویزیت رایگان پزشکی را در مدرسه شهید یوسف کرمی روستای درودخان شهرستان شفت برگزار کرد.

در این برنامه جهادی، تیمی متشکل از متخصص اطفال، متخصص طب اورژانس، پزشک عمومی و دندانپزشک حضور داشتند و خدمات تشخیصی، درمانی و مشاوره‌ای لازم را به مراجعین ارائه کردند و در مجموع، ۹۰ نفر از اهالی روستا و مناطق اطراف از خدمات ویزیت رایگان بهره‌مند شدند.

همچنین در ادامه این اقدام انسان‌دوستانه، به‌منظور کاهش هزینه‌های درمانی بیماران، دارو‌های مورد نیاز به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون تومان به‌صورت رایگان بین مراجعه‌کنندگان توزیع شد.