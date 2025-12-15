به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه در حاشیه آئین افتتاحیه این طرح در مدرسه شهید نصیری هم افزایی دستگاه قضا و آموزش و پرورش در راستای ارتقا دانش حقوقی دانش آموزان را از جمله اهداف اجرایی طرح قاضی در مدرسه دانست.

حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر تلاش مسئولان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: این طرح با آموزش کاربردی درباره جرایم در حوزه‌های مختلف به ویژه فضای مجازی، حرکتی زیربنایی در مسیر پیشگیری از جرم به ویژه در میان نسل جوان خواهد بود.

مهدی قبیتی زاده رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی و تخصصی اداره کل آموزش و پرورش استان قم هم از اجرای طرح ملی نماد از ابتدای مهرماه برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش آموزان از ساعت ۸ تا ۲۴ در تمامی روز‌های هفته خبر داد و گفت: دانش آموزان و والدین می‌توانند با شماره ۱۵۷۰ از نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوند.