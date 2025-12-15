پخش زنده
امروز: -
طرح قاضی در مدرسه با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقا دانش حقوقی دانش آموزان در بیش از ۶۰ مدرسه استان قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول دفتر ویژه رئیس قوه قضاییه در حاشیه آئین افتتاحیه این طرح در مدرسه شهید نصیری هم افزایی دستگاه قضا و آموزش و پرورش در راستای ارتقا دانش حقوقی دانش آموزان را از جمله اهداف اجرایی طرح قاضی در مدرسه دانست.
حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر تلاش مسئولان برای کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: این طرح با آموزش کاربردی درباره جرایم در حوزههای مختلف به ویژه فضای مجازی، حرکتی زیربنایی در مسیر پیشگیری از جرم به ویژه در میان نسل جوان خواهد بود.