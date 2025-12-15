پخش زنده
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برداشت پیاز طرح استمرار در این منطقه آغاز شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرود سالاری با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پیاز طرح استمرار در جنوب کرمان به ۱۰ هزار و ۷۵۳ هکتار رسیده است، پیش بینی کرد:طی امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی با اشاره به زمان برداشت این محصول افزود: برداشت پیاز طرح استمرار از اواخر آبانماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت.
سالاری متوسط عملکرد این محصول را حدود ۵۰ تن در هر هکتار پیشبینی کرد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای اقلیمی جنوب کرمان بیان داشت: این منطقه به دلیل شرایط آبوهوایی خاص، از استعداد بالایی برای کشت سبزی و صیفی برخوردار است و اجرای طرح استمرار نقش مهمی در تأمین محصولات کشاورزی کشور در فصول سرد سال دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در پایان از کشاورزان خواست: با برنامهریزی مناسب، نسبت به برداشت تدریجی و عرضه هدفمند محصول به بازارهای داخلی و خارجی اقدام کنند تا از بروز مشکل مازاد عرضه و افت قیمت جلوگیری شود.