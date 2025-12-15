به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، فرود سالاری با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پیاز طرح استمرار در جنوب کرمان به ۱۰ هزار و ۷۵۳ هکتار رسیده است، پیش بینی کرد:طی امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی با اشاره به زمان برداشت این محصول افزود: برداشت پیاز طرح استمرار از اواخر آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت.

سالاری متوسط عملکرد این محصول را حدود ۵۰ تن در هر هکتار پیش‌بینی کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های اقلیمی جنوب کرمان بیان داشت: این منطقه به دلیل شرایط آب‌وهوایی خاص، از استعداد بالایی برای کشت سبزی و صیفی برخوردار است و اجرای طرح استمرار نقش مهمی در تأمین محصولات کشاورزی کشور در فصول سرد سال دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در پایان از کشاورزان خواست: با برنامه‌ریزی مناسب، نسبت به برداشت تدریجی و عرضه هدفمند محصول به بازار‌های داخلی و خارجی اقدام کنند تا از بروز مشکل مازاد عرضه و افت قیمت جلوگیری شود.