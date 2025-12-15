پخش زنده
مقامات جاسوسی و نظامی انگلیس، امروز قرار است درباره تهدیدهای روسیه علیه کشورهای عضو ناتو از جمله انگلیس، هشدار دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به نقل از رسانههای انگلیس خانم " بلز مترولی" (Blaise Metreweli)، رئیس جدید سازمان جاسوسی خارجی انگلیس، موسوم به "ام آی ۶" (MI۶) قرار است امروز در سخنانش، درباره تهدید فزاینده روسیه هشدار دهد و بگوید که اکنون، "همه جا خط مقدم" مبارزه با روسیه است.
رئیس جاسوسان انگلیسی میگوید، این کشور با "دوره نبود اطمینان" جدید روبروست و کرملین را به عنوان تهدید اصلی معرفی میکند.
نشریه گاردین در این باره نوشت رئیس جدید "ام آی ۶" امروز دوشنبه هشدار میدهد که توطئههای ترور، خرابکاری، حملات سایبری و دستکاری اطلاعات توسط روسیه و سایر کشورهای متخاصم به این معنی است که "خط مقدم همه جاست".
گاردین افزود: انتظار میرود "بلز مترولی" که نخستین سخنرانی خود را در این سمت ارائه میکند، بگوید که انگلیس با "دوره نبود قطعیت" جدیدی روبروست که در آن، به ویژه با توجه به تهاجم گستردهتر روسیه پس از حمله به اوکراین، قواعد درگیری، بازنویسی میشوند.
به نوشته این روزنامه، نخستین رئیس زن رئیس سازمان جاسوسی خارجی انگلیس میگوید: " در رویکرد روسیه به تعامل بینالمللی، صادرات آشوب، یک ویژگی است، نه یک اشکال" و "تا زمانی که پوتین مجبور به تغییر محاسبات خود نشود" انتظار میرود این روند ادامه یابد.
روزنامه گاردین نوشت " بلز مترولی"، رئیس جدید سازمان جاسوسی خارجی انگلیس در سخنرانی خود که قرار است به طور کامل منتشر شود، روسیه را به عنوان یک تهدید حاد، با ذهنیت "تهاجمی، توسعه طلبانه و تجدیدنظر طلبانه" معرفی کند که منجر به دستور ولادیمیر پوتین به حمله به همسایه خود و به کارگیری تاکتیکهای حمایتی تهاجمی در سراسر اروپا شده است.
وی تاکید میکند:" پوتین نباید شک داشته باشد که حمایت ما از اوکراین، پایدار است، فشاری که از طرف اوکراین به روسیه اعمال میکنیم ادامه خواهد داشت.
" گاردین نوشت " بلز مترولی" در ماه اکتبر به جای "ریچارد مور" به عنوان رئیس سازمان جاسوسی خارجی انگلیس منصوب شد، وی پیش از آن، رئیس بخش فناوری و نوآوری سازمان "ام آی ۶" بود و و بیشتر دوران کاری اش را در سازمانهای جاسوسی انگلیس در خاورمیانه و اروپا گذرانده است.
روزنامه گاردین نوشت امروز همچنین مارشال "ریچارد نایتون" (Richard Knighton)، رئیس ستاد دفاع و فرمانده نیروی هوایی، در سخنان مشابهی، درباره تهدیدهای امنیتی، به ویژه از سوی روسیه، سخنرانی خواهد کرد.
به نوشته این روزنامه، این مقام ارشد نظامی انگلیس خواهد گفت، که "وضعیت خطرناکتر از آن چیزی است که من در طول دوران حرفهای خود میدانستم" و از کل کشور بخواهد تا " پیشرفت، افزایش" یابد.
گاردین نوشت، انتشار سخنان امروز مقامات اطلاعاتی و دفاعی انگلیس، پیش از ایراد سخنرانیها در حالی صورت میگیرد که "کایر استارمر"، نخست وزیر انگلیس قرار است برای یک نشست اضطراری با رهبران اروپایی از جمله رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی و همچنین استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، در تلاش برای متقاعد کردن آمریکا به منظور پذیرش طرح صلح اروپایی جایگزین برای اوکراین به برلین پرواز کند.
روزنامه گاردین نوشت، امروز انتظار میرود "ریچارد نایتون"، افسر ارشد نظامی کشور که از ماه سپتامبر، در این منصب قرار دارد در نخستین سخنرانی سالانه خود در اندیشکده "موسسه سلطنتی خدمات متحده" (Royal United Services Institute) با نام اختصاری "روسی" (RUSI))، بر تهدید روسیه علیه انگلیس و ناتو تاکید کند.
وی میگوید جنگ در اوکراین نشاندهنده تمایل پوتین برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه، از جمله جمعیت غیرنظامی آنهاست، انتظار میرود وی تاکید کند که مسکو میخواهد "ناتو را به چالش بکشد، محدود کند، تقسیم کند و در نهایت نابود کند. "