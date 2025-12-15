برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان برداشت ۸۰ هزار تنی مرکبات از باغات گیلان



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه سطح زیر کشت مرکبات در استان ۱۱ هزار و ۳۵۷ هکتار است گفت: تاکنون ۳۵ درصد باغات مرکبات استان معادل ۸۰ هزار تن محصول برداشت شده است.

صالح محمدی از پیش بینی تولید ۲۳۰ هزار تنی مرکبات در استان خبر داد و افزود: از این میزان تولید، ۹۰ درصد مرکبات استان مربوط به محصول پرتقال بوده که بیشترین ارقام آن از نوع بومی (محلی)، خونی، تامسون و... است.

وی حدود پنج درصد از محصول تولیدی را نارنگی و پنج درصد دیگر را از سایر ارقام مرکبات شامل نارنج، لیمو، گریپ فروت، دارابی و بالنگ دانست و گفت: رودسر، املش و لنگرود عمده شهرستان‌های تولیدکننده مرکبات استان هستند و بیش از ۲۶ هزار و ۶۵ خانوار بهره بردار داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به رتبه پنجم استان در تولید مرکبات، افزود: گیلان دو واحد فرآوری مرکبات با ظرفیت ۵۸ هزار تن در شهرستان رودسر دارد که در تولید کنسانتره، اسانس و روغن مرکبات فعالیت می‌کنند.