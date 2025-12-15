در دقایق ابتدایی نیمه نخست، بازیکنان خیبر مرتکب خطا در محوطه جریمه شدند که داور بلافاصله نقطه پنالتی را نشان داد و یاسر آسانی پشت ضربه ایستاد و با خونسردی توپ را تبدیل به گل کرد.

در دقیقه ۲۵ مسابقه، این بار بازیکنان استقلال با خطا روی مهاجم خیبر درون محوطه جریمه، یک پنالتی به حریف هدیه دادند و داور بدون تردید نقطه پنالتی را نشان داد و مهرداد قنبری با ضربه‌ای دقیق، گل تساوی خیبر را به ثمر رساند.

در ادامه مسابقه، بازیکنان خیبر دو بار موفق به باز کردن دروازه استقلال شدند، اما هر دو گل پس از بازبینی توسط کمک‌داور ویدیویی به دلیل آفساید و خطا بر روی مدافع مردود اعلام شد، به این ترتیب نیمه نخست با احتساب هفت دقیقه زمان اضافه با نتیجه تساوی به پایان رسید و دو تیم راهی رختکن شدند.

با آغاز نیمه دوم، هر دو تیم بازی را هجومی‌تر دنبال کردند و با طراحی حملات متوالی روی دروازه‌های یکدیگر، موقعیت‌های خطرناکی به وجود آوردند با این حال، تلاش‌های دو تیم تا دقیقه ۹۰ ثمری نداشت و نتیجه مسابقه تغییری نکرد.

داور مسابقه برای نیمه دوم ۶ دقیقه وقت اضافه در نظر گرفت، اما با وجود تلاش دو تیم در دقایق پایانی، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی به پایان برسد.

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی و عارف قزل یاران سید مهدی رحمتی در تیم خیبر بودند.

آنتونیو آدان، رامین رضاییان، عارف غلامی، آشورماتوف، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و اسماعیل قلی‌زاده یاران ریکاردو ساپینتو در تیم استقلال تهران را تشکیل می دادند.

قضاوت این دیدار بر عهده احمد محمدی بود و فرهاد مروجی، وحید سیفی و رسول اولیایی او را در امر داوری همراهی کردند، حیدر شکور به عنوان ناظر داوری و بیژن حیدری و محمدعلی صلاحی نیز به عنوان داوران ویدیویی در این مسابقه حضور داشتند.

خیبر در هفته پانزدهم لیگ برتر، میهمان پیکان خواهد بود و استقلال نیز در تهران از گل‌گهر سیرجان پذیرایی می‌کند.

خیبر خرم‌آباد تا پیش از این دیدار و پس از ۱۳ هفته با ۱۹ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار داشت و استقلال با یک بازی کمتر و ۲۱ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی بود.