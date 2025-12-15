پخش زنده
ورزشکاران گلستانی اعضای تیم ملی والیبال دانش آموزی دختران و پسران و داور اعزامی به رقابت های جهانی چین با استقبال مسئولان و مردم در گرگان و کردکوی به خانه بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم استقبال از آرش اشرفی ، نادیا مخدوم ، آیسا مقدم راد ورزشکاران گلستانی اعضای تیم ملی والیبال دانش آموزی دختران و پسران کشورمان و داوود نافعی داور اعزامی به رقابت های جهانی چین امروز در گرگان و کردکوی برگزار شد.
آرش اشرفی همراه با تیم ملی کشورمان در رقابت های والیبال دانش آموزی جهان به میزبانی چین قهرمان شد و تیم دختران عنوان ششم را کسب کرد.
همچنین مردم و مسئولان در کردکوی و بندرترکمن از ابوالفضل میرزایی دارنده نشان طلای مسابقات پاراوزنه برداری آسیا به میزبانی امارات و عارف صاحبدل دارنده مدال برنز پارامچاندازی استقبال کردند.