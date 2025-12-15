پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صومعهسرا گفت: برداشت نیشکر از ۲۴هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صومعهسرا گفت: محصول نیشکر یکی از محصولات منحصربهفرد این شهرستان است که با ۲۴ هکتار اراضی نیشکر کاری قطب تولید شکر سیاه در استان محسوب میشود.
وی افزود:۸۰ کشاورز در ۱۳ روستای این شهرستان در ۲۲ کارگاه سنتی خود شکرسیاه پخت میکنند.
محمدرضا یوسف نژاد با بیان اینکه پیش بینی میشود نیشکر کاران صومعهسرایی ۳۰ تن شکر سیاه تولید کنند افزود: حدود ۱۵ میلیارد تومان نیز از تولید این محصول درآمد خالص کسب خواهند کرد.
شکرسیاه بدون استفاده از کود تولید میشود ویک محصول طبیعی وکاملآ ارگانیک است که از آن سه محصول دوشاب، خامه یا کف و شکر سیاه تولید میشود و برای درمان بیماریهای یرقان، فاویسم و کم خونی موثراست.
نیشکر همه ساله در اردیبهشت ماه کشت و در اواخر آذر ماه برداشت میشود.