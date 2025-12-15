وزرا‌ی خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل، ضمن تکرار اتهامات بی‌پایه علیه دولت قانونی ونزوئلا، تحریم‌های ظالمانه علیه این کشور را به بهانه نقض دموکراسی و حقوق بشر تا ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وزرا‌ی خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل، ضمن تکرار اتهامات بی‌پایه علیه دولت قانونی ونزوئلا، تحریم‌های ظالمانه علیه این کشور را به بهانه نقض دموکراسی و حقوق بشر تا ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، به نقل از منابع خبری، اتحادیه اروپا روز دوشنبه در اقدامی که نشان دهنده پیروی محض از سیاست‌های فشار حداکثری واشنگتن است، تصمیم گرفت تحریم‌ها علیه ونزوئلا را برای یک سال دیگر تمدید کند و این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فشار‌های دولت آمریکا و تهدید‌های دونالد ترامپ علیه کاراکاس شدت گرفته است.

شورای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کر، این تحریم‌ها تا ۱۰ ژانویه ۲۰۲۷ پابرجا خواهند بود.

بروکسل در توجیه این اقدام مداخله جویانه، مدعی شده است، این تصمیم به علت اقدامات مداوم در تضعیف دموکراسی، نقض حقوق بشر و برخورد با مخالفان به‌ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئیه ۲۰۲۴ اتخاذ شده است.

در حال حاضر، این تحریم‌ها شامل ۶۹ مقام رسمی ونزوئلا می‌شود که با مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به خاک اتحادیه اروپا مواجه هستند.

همچنین تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت ارسال تجهیزاتی که اروپا مدعی است برای سرکوب داخلی استفاده می‌شود، همچنان برقرار است.

اتحادیه اروپا که خود با تحریم‌هایش معیشت مردم ونزوئلا را هدف قرار داده است، در ادعایی متناقض اعلام کرده است این تدابیر آسیبی به مردم یا اقتصاد ونزوئلا نمی‌زند و هدف آن حمایت از راه‌حل سیاسی است!

تمدید این تحریم‌ها در شرایطی انجام می‌شود که فشار‌های جبهه غرب علیه دولت نیکلاس مادورو افزایش یافته است و این تصمیم تنها چند روز پس از سفر ماریا کورینا ماچادو چهره غرب‌گرای مخالف دولت به اسلو (پس از دریافت جایزه صلح نوبل) اتخاذ شد.