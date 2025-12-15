به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در ۲۴ آبانِ سال ۱۳۸۹‌که مصادف شده بود با تاسوعای حسینی، گروهک‌تروریستی جیش الظلم با حمله انتحاری به دسته‌های عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) عزادریِ عزاداران را به خاک‌و‌خون‌کشید.

در آن روز نزدیک به ۴۰ نفر از عزاداران حسینی شهید‌و‌بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند که بیشتر شهدا کودکان ۷ ماهه تا ۸ ساله بودند.

در تاسوعای حسینی سال ۱۳۸۹ خون عزادارن شیعه و سنی که در مراسم عزاداری شرکت کرده بودند، توسط گروهک تروریستی با انفجار‌دو تله انتحاری در میان دسته‌های عزاداری، باهم در آمیخته شد.