به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمدعلی ویشکایی با بیان اینکه در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی، دسترسی سریع به اطلاعات صحیح و رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: بر همین اساس، اطلاع‌رسانی به‌موقع و هشدار‌های فوری از طریق کانال رسمی سازمان مدیریت بحران کشور انجام می‌شود.

وی از شهروندان خواست برای دریافت هشدار‌های فوری، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی، تنها کانال رسمی سازمان مدیریت بحران کشور را در پیام‌رسان ایتا دنبال کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به حساسیت شرایط بحران افزود: این کانال به‌عنوان مرجع اصلی اطلاع‌رسانی، اخبار، هشدار‌ها و اطلاعیه‌های اضطراری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار می‌دهد که این موضوع نقش موثری در کاهش خسارات و افزایش ایمنی شهروندان دارد.

محمدعلی ویشکایی گفت : ارائه آموزش‌های کاربردی، اطلاع‌رسانی لحظه‌ای حوادث و افزایش سطح آمادگی عمومی از اهداف اصلی این کانال رسمی است.