پدر بزرگوار سرلشکر خلبان شهید محمدعلی اسداللهپور، در سن ۹۶ سالگی در قائم شهر به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج بابالله اسداللهپور پدر خلبان شهید محمدعلی اسداللهپور، روز گذشته دار فانی را وداع گفت و پیکر این مرحوم روز سهشنبه ساعت ۱۰ صبح در روستای کوتنای قائمشهر تشییع خواهد شد.
سعید کهنسال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، این ضایعه را تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.
شهید سرلشکر خلبان محمدعلی اسداللهپور، متولد دوم بهمن ۱۳۳۴، در دوم فروردین ۱۳۷۰ در زاهدان بر اثر اصابت تیر مستقیم در حین پرواز به درجه رفیع شهادت نائل شده بود.