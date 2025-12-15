.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان وي در ادامه افزود: ماموران انتظامي اين فرماندهي پس از بررسي سرنخ ها و دوربين هاي مداربسته موفق به شناسايي سارقين سابقه دار شدند و با بکارگيري شگردهاي پليسي، پس از هماهنگي قضائي در عمليات غافلگيرانه متهمين را دستگير کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان بردسير بيان داشت: متهمان در تحقيقات صورت گرفته به 7 فقره سرقت منزل، کابل برق،احشام اعتراف کرده و با تشکيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.

