آقای محمد دینی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود : یکی از این کارهای فاخر، مجموعه قصه های کهن است که تا الان ده مجلد آن به چاپخانه رفته و هفت جلددیگر آن در دست چاپ است .

وی گفت : طبق بازخوردی که از کودکان و نوجوانان گرفته ایم، همه فروشگاه های کانون به زودی این محصول جدید را ارائه می کنند .

مدیر انتشارات کانون گفت : با تکمیل کتاب ، این اثر در قالب یک مجموعه و بسته کامل ارائه خواهد شد .

آقای دینی افزود : آقای محمد صلواتیان ، تصویرگری کتابها را به درستی و در قالبی متناسب با سن نوجوانان ارائه کردند.

مدیر انتشارات کانون گفت: این کتابها با پیشنهاد محمد میرکیانی که نویسنده کتاب است تصویرگری و صفحه آرایی شده و بازخوردهای مثتبی به دنبال داشته است.

کتاب قصه های کهن ، اثر محمد میرکیانی و از جدیدترین محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است .

آقای میرکیانی ، نویسنده نام آشنای کودک و نوجوان ، سالهاست که در زمینه داستان نویسی فعالیت می کند و کتاب قصه ما مثل شد او در ماه گذشته با یک میلیون نسخه شدنش جشن کتاب و کتابخوانی در باغ کتاب تهران را به دنبال داشت .