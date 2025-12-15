پخش زنده
_فرمانده انتظامي شهرستان "کرمان" از دستگيري يک نفر سارق تلفن همراه در کمتر از يک ساعت در عمليات ماموران کلانتري 11 اين شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرهنگ "اکبر نجفي" در تشريح جزئيات اين خبرگفت: در پي وقوع سرقت موبايل در سطح حوزه استحفاظي کلانتري11 ، شناسايي سارق يا سارقان در دستور کار ماموران کلانتري قرار گرفت.
وي افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتي موفق شدند سارق موبايل را در حين فروش تلفن مسروقه در کمتر از يک ساعت دستگير کنند.
"نجفي" بيان داشت: متهم دستگير شده در بازجوئي هاي پليس به 6 فقره سرقت تلفن همراه از شهروندان اعتراف کرد.