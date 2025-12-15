به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرهنگ "اکبر نجفي" در تشريح جزئيات اين خبرگفت: در پي وقوع سرقت موبايل در سطح حوزه استحفاظي کلانتري11 ، شناسايي سارق يا سارقان در دستور کار ماموران کلانتري قرار گرفت.

وي افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتي موفق شدند سارق موبايل را در حين فروش تلفن مسروقه در کمتر از يک ساعت دستگير کنند.

"نجفي" بيان داشت: متهم دستگير شده در بازجوئي هاي پليس به 6 فقره سرقت تلفن همراه از شهروندان اعتراف کرد.