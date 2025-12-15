به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "نامجو" اظهار داشت: مأموران پليس اگاهي ضمن هماهنگي قضائي و استقرار در ايست و بازرسي موقت در محورهاي مواصلاتي، يک دستگاه تانکر عبوري را جهت بررسي متوقف کردند.

وي افزود: در بازرسي از اين تانکر 32 هزار ليتر بنزين فاقد مجوز حمل که عازم شرق کشور بود کشف شد.

فرمانده انتظامي ارزوئيه گفت: در اين راستا راننده به مرجع قضائي معرفي و تانکر حامل سوخت قاچاق نيز روانه پارکينگ شد.

.............................................