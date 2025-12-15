امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اموال مازاد بلاتکلیف...

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴- ۲۱:۴۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
آخرین خبر از بارندگی در کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
آخرین خبر از بارندگی در کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خبرهای مرتبط

پیشنهادهای چهارگانه مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی

گزارش دیوان محاسبات درباره مولدسازی دارایی‌های دولت

تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی ۴۸ فقره ملک و زمین

برچسب ها: مولدسازی دارایی‌های دولت ، اموال مازاد دولتی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 