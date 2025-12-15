به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در پی گزارشی از این حادثه، ۴ کد ۱۱۵ و ۳کد از تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر از ۴ پایگاه امداد و نجات به همراه دیگر تیم های امدادی از جمله اورژانس، آتش نشانی و... به محل اعزام شدند.

برای انتقال مصدومان به بیمارستان های نطنز،شاهین شهر،غرضی ،گلدیس وامین با هماهنگی ستاد هدایت به حالت آماده باش در آمدند. تکمیل می شود