معاون اجتماعی سپاه کربلای مازندران از برگزاری کارگاه توانمندسازی بیش از ۱۰۰ کنشگر اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ محمدیراد در حاشیه کارگاه توانمندسازی کنشگران اجتماعی، برگزاری این دورهها را بخشی از مأموریت معاونت اجتماعی سپاه برای تقویت شبکههای اجتماعی دانست و گفت: کنشگران اجتماعی در حوزه ایجابی و طیفشناسی عفاف و حجاب از رامسر تا گلوگاه فعال هستند.
وی بهرهمندی از اساتید برجسته علمی را در توانمندسازی این کنشگران مؤثر خواند و افزود: کنشگران با نگاه نو و خلاقانه آشنا شده و میتوانند برای حل علمی مشکلات اجتماعی وارد عملیات شوند.
این مسئول اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت طرح محلهمحور، کنشگران برای کاهش آسیبهای اجتماعی با ایجاد کافه گفتگو، غرفه حس خوب و طرحهای معرفتی فعالیت میکنند.