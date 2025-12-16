پخش زنده
سازمان هوا شناسی برای دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور بارش باران پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی با فعالیت سامانه بارشی طی دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور بارش باران رخ خواهد داد و بارشها در استانهای بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس شدت بیشتر خواهد داشت.
همچنین این سامانه فردا در استانهای فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، کرمان، شرق سمنان، خراسان جنوبی و سواحل دریای خزر فعال است و پنجشنبه بهجز نوار غربی و دامنههای جنوبی البرز در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارش رخ میدهد.
در جنوب فارس و هرمزگان و جنوب کرمان بارش شدت خواهد داشت.
هشدار سطح نارنجی برای این مناطق صادر شده است.
بارش در اغلب مناطق، بهویژه مناطق سردسیر و مرتفع، بصورت برف خواهد بود.
طی پنج روز آینده در نیمه شرقی و جنوبی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید خواهیم داشت.
چهارشنبه و پنجشنبه در نوار غربی و شمالی و طی روزهای پنجشنبه و جمعه در جنوب شرق و جنوب کشور وزش باد و کاهش دما رخ میدهد.