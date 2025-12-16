در پی حمله تروریستی به ایست و بازرسی فهرج در استان کرمان یکی از ماموران پلیس به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در پی حمله تروریستی بامدادی به ایست و بازرسی فهرج در استان کرمان یکی از ماموران پلیس به درجه رفیع شهادت نائل شد.

همچنین در ساعات اولیه بامداد امروز سرنشینان دو دستگاه سواری پژو پارس و ۴۰۵ در یکی از معابر ایرانشهر با ماموران انتظامی به قصد تعرض درگیر شدند که با واکنش مأموران پلیس مواجه و بلافاصله متواری شده و اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس قرار گرفته‌اند.

در این درگیری هیچ گونه آسیبی به مأموران پلیس نرسید.