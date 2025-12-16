پخش زنده
چهاردهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران در خراسانجنوبی با معرفی برگزیدگان به ایستگاه پایانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در مرحله استانی خراسان جنوبی برگزار شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در آیین اختتامیه این دوره از مسابقات با اشاره به جایگاه ارزشمند دانشگاههای استان گفت: خراسان جنوبی استانی با پیشینه عمیق علمی است و بیش از ۵۰ درصد از پدران علم کشور از همین بستر دانشگاهی، بهویژه بیرجند، برخاستهاند و اساتید و دانشمندان برجستهای از این استان در سطح ملی و حتی بینالمللی صاحب نام هستند و دانشگاههای خراسان جنوبی در زمره دانشگاههای برند کشور قرار دارند.
شرافتیراد با بیان اینکه توسعه همهجانبه کشور از مسیر توسعه علمی میگذرد، افزود: اقتصاد، اشتغال، کارآفرینی و صنعت، در دل توسعه علمی معنا پیدا میکنند و امروز هر اقدامی که مبتنی بر تحقیق و پژوهش انجام شود، نهتنها هزینه نیست بلکه یک سرمایهگذاری برای آینده روشن کشور به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت بینش سیاسی دانشجویان افزود: یکی از مهمترین نیازهای دانشجوی نظام جمهوری اسلامی ایران، تقویت بینش سیاسی است چراکه دانشجویی که میخواهد در عرصههای علمی و پژوهشی در سطح جهانی رقابت کند، باید تحلیل، آگاهی و قدرت پرسشگری داشته باشد.
معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی گفت: کرسیهای مناظره و آزاداندیشی زمینهساز خودباوری، نوآوری، خلاقیت و رشد فکری دانشجویان است و همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردهاند، این کرسیها میتوانند انسانهای آزاده و مؤثری را به نظام و انقلاب تحویل دهند.
شرافتیراد با اشاره به ضرورت اعتماد به دانشگاهیان گفت: اگر به دانشجو، استاد و دانشگاه اعتماد کنیم و به آنها امید بدهیم، بسیاری از گرههای بزرگ اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی استان و کشور باز خواهد شد و دانشگاه محل حل مسائل واقعی جامعه است و باید به دانشجو میدان داد
وی از نگاه مثبت مدیریت ارشد استان به دانشگاه خبر داد و افزود: استاندار خراسان جنوبی با حضور مستقیم در دانشگاهها و گفتوگو با دانشجویان، نشان داد که شنیدن صدای دانشجو میتواند امید و نشاط اجتماعی را تقویت کند. در همین راستا، کمیسیون دانشجویی استان با حضور رؤسای دانشگاهها تشکیل شده تا مسائل دانشجویان از جمله موضوعات رفاهی، خدماتی و آموزشی بهصورت دقیق پیگیری شود.
معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به سفر پیشروی رئیسجمهور به استان گفت: امیدواریم این سفر دستاوردهای مهمی بهویژه در حوزه زیرساختهای علمی و دانشگاهی برای استان به همراه داشته باشد و جایگاه دانشگاههای خراسان جنوبی بیش از پیش تقویت شود.
شرافتی راد با قدردانی از جهاد دانشگاهی، اساتید، داوران و دانشجویان شرکتکننده در مسابقات مناظره دانشجویی گفت: دانشجویان حاضر در این رقابتها آیندهسازان واقعی کشور هستند و امیدواریم شاهد درخشش آنها در مراحل ملی و بینالمللی باشیم.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی هم گفت: استقبال دانشجویان استان از چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در مرحله استانی، نسبت به دوره مشابه سال گذشته دو برابر شده است که این موضوع نشاندهنده علاقهمندی دانشگاهیان به عرصه گفتوگو، نقد و اندیشهپردازی است.
مجتبی ابراهیمی رومنجان، با قدردانی از حضور دانشجویان، اساتید، داوران، مهمانان و رسانهها، گفت: برگزاری این مناظرات حاصل همراهی و همکاری دانشگاههای استان بهویژه دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی و دانشگاه فرهنگیان است که زحمات ویژهای در این دوره متحمل شدند.
وی با اشاره به سابقه برگزاری کرسیهای مناظره دانشجویی افزود: جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۹۱ و به دستور مقام معظم رهبری، با یک ابتکار خلاقانه اقدام به راهاندازی کرسیهای مناظره دانشجویی کرد؛ مناظراتی که بر پایه گزارههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کلان کشور طراحی شده و تیمهای موافق و مخالف در مسیری کاملاً نظاممند و علمی به بیان دیدگاههای خود میپردازند.
ابراهیمی رومنجان هدف اصلی این مناظرات را ترویج فرهنگ گفتوگو، نقد و آزادی بیان دانست و گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و انتقاد را به کالای قاچاق یا امری تشریفاتی تبدیل کرد چرا که این مسابقات بستری برای شنیده شدن اندیشهها و نظرات نسل جوان است؛ نسلی که آیندهساز کشور به شمار میرود.
وی افزود: حضور و درخشش دانشجویان در این عرصه، مسئولیت مدیران و تصمیمگیران استان را دوچندان میکند تا از این ظرفیت ارزشمند در عرصههای مدیریتی و حاکمیتی بهرهمند شوند.
ابراهیمی رومنجان گفت: تیمهای حائز رتبههای اول تا سوم این مرحله، اسفندماه در مرحله منطقهای و در اردیبهشتماه سال آینده در مرحله کشوری حضور خواهند یافت و تیم برتر موفق به دریافت جایزه ملی خواجه نصیرالدین طوسی میشود.
وی با اشاره به حضور ۳۲ تیم چهار نفره در این رقابتها گفت: در مجموع ۱۲۸ دانشجو با ۱۲۸ اندیشه متفاوت در این دوره شرکت کردند و امیدواریم مسئولان استان و رؤسای دانشگاهها توجه ویژهای به این سرمایههای فکری داشته باشند و از ظرفیت آنها در نظام تصمیمسازی و مدیریت آینده استان استفاده کنند