پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز وضعیت قابل قبول را نشان میدهد، اما چهار شهر دیگر استان ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح امروز با میانگین ۸۴ AQI در وضعیت قابل قبول و سالم است.
همچنین هوای خمینیشهر، مبارکه و قهجاورستان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در شاهین شهر قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۱، میدان انقلاب ۸۶، پارک زمزم ۷۰، خیابان پروین اعتصامی ۸۲، رودکی ۷۲، رهنان ۹۸، زینبیه ۷۵، سپاهانشهر ۷۸، خیابان فرشادی ۷۸، فیض ۷۰، کردآباد ۷۱، ولدان ۸۱ و هزار جریب ۶۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه میرزا طاهر با عدد ۴۴ AQI وضعیت پاک و در ایستگاه کاوه با عدد ۱۳۵ AQI ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۵۹ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.