مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: وحدت و انسجام و پشتیبانی از ولایت فقیه موجب پیروزی جبهه حق خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان در همایش هندسه انقلاب در گرگان گفت: ایستادگی ، وحدت و انسجام و پشتیبانی از ولایت فقیه موجب پیروزی جبهه حق خواهدشد.

حجت‌الاسلام گرزین افزود : ما باید دراین شرایط دنباله رو راه شهدا به ویژه فرمانده هان و سرداران رشید انقلاب مخصوصا درجنگ ۱۲روزه باشیم .

وی افزود: با تفکر کارآمدی که زمینه عمل به مبانی فکری امامین انقلاب را فراهم می کند قطعا به سعادت خواهیم رسید.