برگزاری همایش هندسه انقلاب در گرگان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: وحدت و انسجام و پشتیبانی از ولایت فقیه موجب پیروزی جبهه حق خواهدشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان در همایش هندسه انقلاب در گرگان گفت: ایستادگی ، وحدت و انسجام و پشتیبانی از ولایت فقیه موجب پیروزی جبهه حق خواهدشد.
حجتالاسلام گرزین افزود : ما باید دراین شرایط دنباله رو راه شهدا به ویژه فرمانده هان و سرداران رشید انقلاب مخصوصا درجنگ ۱۲روزه باشیم.
وی افزود: با تفکر کارآمدی که زمینه عمل به مبانی فکری امامین انقلاب را فراهم می کند قطعا به سعادت خواهیم رسید.
هانی آخوندی مسئول مرکز راهبردی منظومه فکری امام خامنه ای دراستان گلستان گفت: یکی از اهداف این همایش معرفی مرکز راهبردی منظومه است که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کند.