بر اساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خداداد عزیزی و سروش رفیعی هر یک به ۵۰۰ میلیون تومان جریمه و یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرانجام حکم پرونده سروش رفیعی و خداداد عزیزی را صادر کرد که بر این اساس تخلف هر دو احراز شد و آنها مقصر تشخیص داده شدند تا به این ترتیب با حکم مشابه مواجه شوند.

بر اساس اعلام کمیته انضباطی، سروش رفیعی و خداداد عزیزی باید عدد ۵۰۰ میلیون تومان را به حساب فدراسیون فوتبال به عنوان جریمه پرداخت کنند که عدد سنگینی به عنوان جریمه محسوب می‌شود و احتمالا سنگین‌ترین جریمه انضباطی این دو در دوران فوتبال آنها خواهد بود.

همچنین یک جلسه محرومیت برای این دو اعمال شده که تا شش ماه تعلیق خواهد شد تا در صورت صدور حکم انضباطی جدید برای خداداد و سروش، این محرومیت هم فعال شود.

ماجرای سروش رفیعی مربوط به ویدیویی است که در حین بازی با استقلال از او خطاب به آنتونیو آدان پخش زنده شد و در ادامه عذرخواهی او را به همراه داشت.

خداداد عزیزی هم در پی استفاده از الفاظ خاص در آنتن زنده و سپس مصاحبه میکسدزون به پرداخت این جریمه محکوم شد.

رای دعوی باشگاه استقلال تهران به طرفیت سروش رفیعی "بازیکن" باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است:

رای تخلف خداداد عزیزی "مدیر" تیم تراکتور به شرح زیر است: