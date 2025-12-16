افزایش صادرات و خشکسالی، میوه شب یلدا در مشهد را گران کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اتحادیه صنف خرده فروشان میوه و تره‌بار مشهد گفت: افزایش صادرات و کاهش سطح تولید برخی اقلام به دلیل خشکسالی و قطعی برق در خراسان رضوی و سایر نقاط کشور (مبدا واردات میوه به استان)، باعث گرانی میوه شب یلدا شده است.

حمید آزادی افزود: قیمت اقلام میوه شب یلدا نسبت به یلدای سال گذشته به طور میانگین ۴۰ درصد در بازار افزایش یافته است.

وی گفت: امسال بار میوه وارداتی به مشهد برای شب یلدا کمتر از سال گذشته بود و افزایش قیمت دلار ، مزیت صادراتی این اقلام به ویژه انار و پرتقال را در کشور افزایش داده است.

رئیس اتحادیه صنف خرده فروشان میوه و تره‌بار مشهد ادامه داد: از سوی دیگر میوه در استان به دلیل خشکسالی کمتر از سال گذشته تولید شد و همه میوه‌های شب یلدای امسال مشهد از خارج استان تأمین شده است.

آزادی در تشریح قیمت‌های میوه شب یلدا گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو انار بسته به کیفیت آن بین ۸۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان، پرتقال شمال بین ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار تومان، لیو شیرین بین ۱۵۰ هزار تا ۲۱۰ هزار تومان، نارنگی بین ۷۰ هزار تا ۱۴۰ هزار تومان، هندوانه ۴۵ هزار تومان، سیب بین ۱۲۰ هزار تا ۱۸۰ هزار تومان در بازار خرده فروشی مشهد به فروش می‌رسد.

وی افزود: امسال قدرت خرید مردم برای تهیه میوه شب یلدا کمتر از سال گذشته شده و بازار رونق قبل را ندارد، ضمن اینکه خرده فروش بیشتر از سود قانونی خود، میوه‌ها را نمی‌فروشد.

رئیس اتحادیه صنف خرده فروشان میوه و تره‌بار مشهد گفت: سود مجاز درهم‌فروشان یا کسبه‌ای که میوه را به صورت سبدی می‌فروشند بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و سود مجاز دستچین فروشان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است.