جمعی از مسئولان شهرستان پلدشت با حضور در منزل شهداء از صبر و استقامت مادران شهداء تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته بزرگداشت زن و مقام مادر جمعی از مسئولین با حضور در منزل شهیدان لطفعلی آببرین و علی زالی. از صبر و استقامت مادران این شهدای والامقام تجلیل کردند.
در این مراسم معنوی رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبعیت از سیره و سبک زندگی شهداء میتواند به عنوان الگویی ماندگار برای جوانان امروز و نسلهای آینده چراغ راه جامعه باشد.
شهید والامقام علی زالی در اسفند ماه سال ۱۳۶۴ در منطقه دجله و شهید بزرگوار لطفعلی آببرین در فروردین ماه سال ۱۳۶۶ در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل شده اند.