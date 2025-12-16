به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته بزرگداشت زن و مقام مادر جمعی از مسئولین با حضور در منزل شهیدان لطفعلی آببرین و علی زالی. از صبر و استقامت مادران این شهدای والامقام تجلیل کردند.

در این مراسم معنوی رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبعیت از سیره و سبک زندگی شهداء می‌تواند به عنوان الگویی ماندگار برای جوانان امروز و نسل‌های آینده چراغ راه جامعه باشد.

شهید والامقام علی زالی در اسفند ماه سال ۱۳۶۴ در منطقه دجله و شهید بزرگوار لطفعلی آببرین در فروردین ماه سال ۱۳۶۶ در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل شده اند.