رئیس سازمان استاندارد با اشاره به مراسم روز ملی کیفیت که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد آن را نشانه مسئولیت پذیری سازمان استاندارد و رعایت پروتکل‌های بهداشتی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی انتشار گزارش خبری با عنوان "سازمان ملی استاندارد پاسخگو نیست؛ مراسم کیفیت در روز‌های بی کیفیت" در خبرگزاری صداوسیما که در آن پاسخگو نبودن سازمان ملی استاندارد در دوره تصدی ریاست فعلی و برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در روز‌هایی که هوای شهر‌های کشور در اوج بی کیفیتی است و علاوه بر اینها حذف حضور خبرنگاران در مراسم روز ملی کیفیت باعث شد تا رئیس سازمان ملی استاندارد مواردی را به عنوان پاسخ به مطلب منتشر شده ارسال نماید.

در مطلب ارسالی ریاست سازمان ملی استاندارد آمده که به دلیل مصوبات "کمیته اضطرار آلودگی هوا" و ضرورت اعمال محدودیت در برگزاری تجمعات،"مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران" در تاریخ دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴ صرفا با حضور محدود برگزیدگان و با رعایت کامل پروتکل‌های شرایط اضطرار برگزار شد.

در این مطلب همچنین با اشاره به "مدل جایزه ملی کیفیت با رای ۵۷ کشور اسلامی در مجمع عمومی سازمان استانداردسازی کشور‌های اسلامی اسمیک تصویب شده و اکنون کنار گذاشته شده است." آمده است که"در مجمع عمومی اسمیک (BOD) هیچ‌گونه مصوبه‌ای با این محتوا به ثبت نرسیده است". طرح این مطالب، ارائه اطلاعات نادرست و مخدوش نمودن سوابق حرفه‌ای این جایزه ملی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین علت عدم حضور خبرنگاران را در مراسم امسال "تنها و صرفا" به دلیل اجرای مصوبات "شرایط اضطرار آلودگی هوا" و ممنوعیت برگزاری همایش‌های پرجمعیت اعلام کرده است؛ و برگزاری مراسم در هماهنگی قبلی و اخذ مجوز شفاهی از "رئیس محترم کمیته اضطرار آلودگی هوا" با اعمال محدودیت در حضور انجام شده است.

محروم سازی رسانه‌ها یا عدم پاسخگویی هیچ گاه رویکرد این سازمان نبوده و نیست؛ بلکه اجرای قانون و حفظ سلامت شرکت کنندگان اولویت اصلی بوده است.

در مطلب ارسالی رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام شده که کیفیت مقوله‌ای تشریفاتی نیست؛ و درست به همین دلیل، حتی "بی کیفیتی هوا" نباید مانع از تقدیر از فعالانی شود که برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات کشور تلاش می‌کنند، اما مسئولیت پذیری سازمان و رعایت پروتکل‌ها باعث شد شکل برگزاری مراسم تغییر کند تا سلامت جامعه، قربانی شرایط جوی نشود.

اما چند نکته در پاسخ به موارد مطرح شده در نامه رئیس سازمان ملی استاندارد

موضوع جایزه ملی کیفیت مبتنی بر مدل کیفیت جهان اسلام به استناد خبر منتشر شده در سایت سازمان ملی استاندارد در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

*مدل کیفیت جهان اسلام، پیشرفت واحد‌های تولیدی و خدماتی را به دنبال دارد



دکتر مهدی اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این مراسم اظهار داشت: مدل کیفیت جهان اسلام، ساختار مدیریتی است که با به‌کارگیری مبانی علمی، تخصصی و دانشی و با تکیه بر اصول و مفاهیم ناب اسلامی و توجه داشتن به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی، منویات امامین انقلاب و اسناد بالادستی و سیستم خود ارزیابی، موجب پیشرفت و بهسازی کیفیت واحد‌های تولیدی و خدماتی در جهان اسلام خواهد شد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این مدل در جلسات کارگروه تخصصی با مشارکت اساتید علمی دانشگاه‌های کشور، خبرگان و متخصصان حوزه کیفیت دستگاه‌های اجرایی و متخصصان و نخبگان سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده است.

دکتر اسلام‌ پناه خاطرنشان کرد: مدل کیفیت جهان اسلام در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران و با کسب اجازه از رئیس جمهوری آغاز شد که بر مبنای سند الگوی اسلامی- ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب و اسناد بالادستی به سبکی کاملاً علمی طراحی شده است.

دبیر شورای عالی استاندارد اظهار داشت: این مدل با ۲ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی تدوین و در پنجمین کمیته فنی دوره هفدهم جایزه ملی کیفیت ایران مطرح و بررسی شد و پس از اخذ نظرات اعضای کمیته فنی، در ششمین کمیته فنی دوره هفدهم جایزه ملی کیفیت مورد تایید قرار گرفت و در سی و سومین جلسه شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران در ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید و به عنوان ملاک اعطای جایزه ملی کیفیت ایران قرار گرفت.

همچنین دبیر جایزه ملی کیفیت ایران در دوره هجدهم در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ هم با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر در توضیحاتی گفت: در دوران تحولی سازمان ملی استاندارد ایران، رویکرد و تفکری در قالب روشی به عنوان مدل کیفیت جهان اسلام با مشارکت خبرگان و اساتید کشور تدوین شد و این روش در مؤسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشور‌های اسلامی (اسمیک) با عضویت ۵۷ کشور اسلامی در هیئت مدیره و مجمع عمومی آن به تصویب رسید که می‌تواند زمینه‌سازی برای دیپلماسی کیفیت در سطح دنیا باشد.

در نامه رئیس سازمان ملی استاندارد آمده است که "مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران" به دلیل مصوبات" کمیته اضطرار آلودگی هوا" صرفا با حضور محدود برگزیدگان برگزار شد، اما عکس‌های منتشر شده از این همایش نشان می‌دهد که جمعیت قابل توجهی به همایش دعوت شده‌اند و در این میان خبرنگاران از حضور در مراسم حذف شده‌اند؛ و نکته آخر اینکه روابط عمومی سازمان ملی استاندارد به درخواست‌های خبرگزاری صداوسیما برای مصاحبه با رئیس سازمان استاندارد و یا معاونین ایشان پاسخی ارائه نمی‌کند و پیگیری مطالبات مرتبط با موضوع استاندارد و مصوبات جلسات شورایعالی استاندارد بدون پاسخ مانده است.









