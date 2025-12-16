پخش زنده
در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی، تیمهای واکنش سریع شهرداری بیرجند در آمادهباش کامل هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند از آمادهباش کامل تیمهای واکنش سریع حوزه خدمات شهری با توجه به شرایط جوی ناپایدار خبر داد.
موسی میرزایی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده در این خصوص گفت: با دستور شهردار ، در راستای حفظ ایمنی شهروندان و تداوم ارائه خدمات شهری، چهار تیم کامل بهعنوان تیمهای کشیک واکنش سریع شهرداری بیرجند پیشبینی و سازماندهی شده است.
وی افزود: هر یک از این تیمها متشکل از ۲۷ نفر نیروی پاکبان، ۱۰ نفر نیروی جمعآوری پسماند، ۴ نفر نیروی فوریتهای ۱۳۷، ۳ نفر نیروی شستوشوی مخازن، یک نفر نیروی فوریتهای اجتماعی، یک نفر نیروی حوزه مدیریت پسماند، یک نفر از نیروهای پایانه مسافربری، ۱۰ نفر نیروی فضای سبز، ۲۰ نفر نیروی آتشنشانی، یک نفر نیروی تأسیسات آب و یک نفر نیروی تأسیسات برق است که با پشتیبانی ۶ دستگاه خودروی عملیاتی از حوزه ماشینآلات فعالیت میکنند.
معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: علاوه بر این تیمها، سایر نیروها، ماشینآلات و تجهیزات تخصصی شهرداری نیز در حالت آمادهباش قرار دارند و در صورت تشدید شرایط جوی، بهسرعت وارد چرخه خدمترسانی خواهند شد؛ در مجموع، هر تیم با ۷۹ نفر نیرو و ۶ دستگاه خودرو، آماده ارائه خدمات فوری و لازم به شهروندان است.