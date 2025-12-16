پخش زنده
مدیر کل دامپزشکی خوزستان گفت: بیش از ۵.۸ میلیون تن نهاده دامی طی ۹ ماهه نخست سال جاری، تحت نظارتهای دقیق بهداشتی دامپزشکی، از بندر امام خمینی ترخیص و به سراسر کشور توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکری فرد با اشاره به افزایش شانزده درصدی ترخیص نهاده های دامی از بندر امام خمینی و نقش راهبردی بندر امام خمینی (ره) در تامین نهادههای اساسی کشور اظهار کرد: تمامی محمولههای نهاده دامی وارداتی از مرحله تخلیه در اسکله، ذخیرهسازی در انبارها، نمونهبرداری، انجام آزمایشهای تخصصی، بررسی مدارک بهداشتی تا صدور مجوز ترخیص و گواهی بهداشتی قرنطینهای حمل، بهصورت کامل تحت کنترل و نظارت کارشناسان دامپزشکی قرار دارد.
وی افزود: این نظارتهای مستمر تضمین میکند نهادههایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو بدون هرگونه آلودگی میکروبی، قارچی یا آفات وارد چرخه تولید دام و طیور کشور شوند، چرا که سلامت نهادههای دامی ارتباط مستقیمی با سلامت دام و امنیت غذایی جامعه دارد.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به افزایش ورود نهادهها به بندر امام خمینی (ره) در ماههای اخیر گفت: همزمان با رشد ورودی نهادهها، حجم بازرسیها، نمونهگیریها و کنترلهای بهداشتی نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته و تیمهای تخصصی دامپزشکی بهصورت شبانهروزی در بندر و انبارهای نگهداری مستقر هستند و تمامی مراحل را لحظهبهلحظه پایش میکنند.
وی تاکید کرد: سلامت نهادهها خط قرمز دامپزشکی است و در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، رطوبت غیرمتعارف، فساد یا مغایرت اسنادی، محموله بلافاصله متوقف شده و تا رفع کامل اشکال، اجازه توزیع داده نمیشود.
عسکری فرد با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاههای مرتبط نقش مهمی در تسهیل روند ترخیص دارد، افزود: همکاری نزدیک دامپزشکی، جهاد کشاورزی، گمرک، اداره کل بنادر و دریانوردی، انبارهای نگهداری کالا و شرکتهای واردکننده موجب شده فرآیند ترخیص و ارسال نهادهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.