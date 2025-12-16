به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید محبوبی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین خودروی پژو ۴۰۵ و تریلی در محور پیرانشهر–نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد که بلافاصله نیرو‌های امدادی پایگاه هلال‌احمر سه‌راهی جلدیان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این سانحه یک فوتی داشت و پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر فرد متوفی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی همچنین از وقوع سانحه دیگری در محور میاندوآب–ارومیه خبر داد و گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پرشیا در این محور منجر به مصدومیت سه نفر شد.

محبوبی توضیح داد: با اعلام این حادثه، نجات‌گران پایگاه امداد و نجات بردرشان شهرستان میاندوآب به سرعت به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.