به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد گفت: تیم تجسس کلانتری پایانه مسافربری مشهد در بازرسی از این اتوبوس، موفق به کشف این محموله شد که کارشناسان ارزش آن‌ها را پنج میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ محمد چراغ با بیان اینکه تحقیقات با دستور مرجع قضایی برای روشن شدن ابعاد این پرونده ادامه دارد، افزود: پرونده مقدماتی در خصوص این کشف تشکیل و یک متخلف برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده است.