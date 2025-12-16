پخش زنده
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد همدان از ارائه خدمات به ۳ هزار و ۴۰۰ بیمار صعب العلاج و خاص زیر پوشش این نهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حامد برزگر گفت: هشت ماه گذشته در سرفصل بیمه خدمات مکمل شامل فرانشیز بستری و سرپایی، ایاب و ذهاب، کمک به بیماران خاص و صعب العلاج و بیماران نگهداری در منزل، بیش از ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
او افزود: کمک هزینه خرید انواع تجهیزات درمانی کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژنساز دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) و تجهیزات توانبخشی اعضای مصنوعی، عصا، تشک مواج، تخت و خدمات دندانپزشکی از دیگر خدمات کمیته امداد در حوزه بیماران خاص و صعبالعلاج است.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان همدان تاکید کرد: ۳۴۳ بیمار خاص شامل ۱۵۰ بیمارام اس، ۱۱۶ بیمار دیالیزی، ۴۳ بیمار پیوند کلیه، ۱۸ بیمار هموفیلی، ۱۶ بیمار تالاسمی زیر پوشش این نهاد قرار دارند و از تمام خدمات حمایتی و درمانی این نهاد بهرهمند هستند.
همچنین بیماران زمینگیر علاوه بر این خدمات ماهانه ۵۰۰ هزار تومان بابت هزینه نگهداری و مراقبت در منزل، فرانشیز دارو و تجهیزات دریافت میکنند.