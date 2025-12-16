رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی با هدف پیشگیری مؤثر از تخلفات و جرائم احتمالی انتخابات، به‌صورت هماهنگ در سراسر کشور و در استان‌ها تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر، امروز در نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادگستری کل استان بوشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید خدمت آیت‌الله رئیسی و معمار دستگاه قضائی آیت‌الله شهید بهشتی، برای مقام معظم رهبری آرزوی طول عمر با عزت و با برکت کرد.

وی با تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، به جایگاه والای آن حضرت در فرهنگ دینی و انقلابی اشاره کرد و گفت: محبت و ولایت حضرت زهرا(س) همواره منشأ خیر، هدایت و گره‌گشایی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به ساختار این ستاد در سطح کشور، گفت: ستاد مرکزی با ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و در استان‌ها نیز ستاد‌های استانی با همین رویکرد فعال هستند و امروز اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان بوشهر با حضور همه عوامل و دستگاه‌هایی که باید در این حوزه ایفای نقش کنند، از جمله مراجع قضائی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

وی هدف اصلی تشکیل این ستاد را پیشگیری دانست و افزود: همان‌گونه که از نام ستاد مشخص است، رویکرد اصلی ما پیشگیری از تخلفات و جرایمی است که ممکن است در فرآیند انتخابات رخ دهد و خوشبختانه در این جلسه مصوبات خوبی به تصویب رسید.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نخستین مصوبه این جلسه را تعیین قاضی ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی عنوان کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، قضات ویژه و مجرب برای رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در مرکز استان و همه شهرستان‌ها، هم در دادسرا‌ها و هم در دادگاه‌ها، تعیین خواهند شد تا رسیدگی‌ها با دقت، سرعت و حساسیت لازم انجام شود.

وی دومین مصوبه را استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ملی برشمرد و افزود: صدا و سیمای استان بوشهر همواره در موضوع انتخابات عملکرد بسیار خوبی داشته و این‌بار نیز با هدف افزایش آگاهی عمومی و تشویق مردم به مشارکت حداکثری، نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به رصد دقیق فضای مجازی، گفت: رصد فضای مجازی استان یکی از محور‌های مهم فعالیت این ستاد است و توصیه جدی ما به فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی این است که از انتشار مطالب خلاف واقع، توهین‌آمیز و غیرمستند خودداری کنند و هر مطلبی را بدون بررسی و اطمینان از صحت آن بازنشر ندهند چرا که این‌گونه اقدامات می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری برای افراد به همراه داشته باشد.

وی افزود: آموزش حقوق و تکالیف فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی نیز در دستور کار قرار گرفته و در همین زمینه جلسات آموزشی برای آشنایی آنها با خطوط قرمز قانونی برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: بر اساس مصوبات این جلسه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد فهرست رسانه‌ها، سایت‌ها و فعالان رسمی و غیررسمی فضای مجازی استان را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد تا با همکاری دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی، رصد و پایش مستمر انجام شود و از بروز مشکلات احتمالی برای افراد جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسائل مالی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه قرار است دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای از سوی مراجع مرکزی ابلاغ شود، تأکید ما این است که شهرداری‌ها و سایر نهاد‌ها صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی اقدام کنند تا از تشکیل پرونده‌های قضایی و بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به استمرار فعالیت این ستاد گفت: مقرر شد جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی به‌صورت منظم و هر دو هفته یک‌بار با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا هماهنگی‌ها به‌صورت مستمر ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، افزود: مردم شریف استان بوشهر همواره در انتخابات مختلف حضور پررنگ و حداکثری داشته‌اند و در اردیبهشت‌ماه نیز با حضور گسترده خود در شهر‌ها و روستاها، بار دیگر وفاداری خود به نظام جمهوری اسلامی را به نمایش خواهند داد، حضوری که موجب ناامیدی دشمنان، آرامش جامعه و خرسندی مقام معظم رهبری و شادی روح شهدا و امام شهدا خواهد شد.