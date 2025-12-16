به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ موسی جسور اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب و پاسگاه محیطبانی شهید منوچهر شجاعیان، در جریان پایش و کنترل مستمر تالاب نوروزلو، موفق به شناسایی و دستگیری ۶ گروه صیاد غیرمجاز شدند و در این عملیات ۲۰ مورد ادوات غیرمجاز ماهیگیری کشف و توقیف شد.

وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه صید و شکار بدون مجوز قانونی افزود: مطابق ماده ۱۵ قانون شکار و صید، شکار جانوران وحشی شامل پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون اخذ پروانه معتبر، جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.