پخش زنده
امروز: -
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نقش موثر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، در برگزاری هفدهمین دوره مسابقههای قرآنی «مدهامتان»، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، آقای سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از ملاحظه گزارش هفدهمین دوره مسابقههای قرآنی مدهامتان، با قدردانی از تلاشهای انجامشده در برگزاری این رویداد قرآنی، از نقش مؤثر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و همکاران آن در اجرای شایسته رقابتهای قرآنی «مدهامتان» قدردانی کرد.
متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
جناب آقای ملانوری
با سلام و درود و سپاس از تلاش جنابعالی و همۀ همکاران موثر در این رویداد به ویژه اینکه علاوه بر دو رشته مهم قرائت و تلاوت و نیز حفظ، رشتههای ۳ گانه دیگر فردی و نیز اجرای جمعی این رویداد قرآنی، آن را متمایز از رویدادهای قرآنی مشابه میکند. انشاءالله منشأ آثار مبارک قرآنی در کشور خواهد بود.