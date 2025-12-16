به گفته وزیر اقتصاد، لایحه مولدسازی و ساماندهی دارایی‌های دولت در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و به زودی به مجلس ارسال میشود. تا این لایحه تصویب نشود مولدسازی دارایی‌های دولت موفق نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، در پی ۳۲۰۰ ملکی که دولت به عنوان اموال مازاد شناسایی کرده، سری به دو ملکی زدیم که بعد از سی سال نه تعیین تکلیف شده و نه برای مولدسازی در منطقه ۱۶ تهران فکری به حالش می‌شود.

کارخانه چیت سازی تهران که از دهه ۳۰ شروع به کار کرده و در دهه ۷۰ تعطیل شده و از آن زمان تا به حال متروکه مانده است. این زمین به مساحت ۱۱۳ هزار متر مربع در جنوب تهران بلااستفاده رها شده است. همچنین در مقابل این کارخانه متروکه یک سیلو گندم که آن هم از دهه ۳۰ راه اندازی شده و حتی به عنوان مدرن‌ترین سیلو در آن زمان یاد می‌شود هم نزدیک به ۲۰ سال است خالی و متروک باقی مانده است. سیلویی که مساحت آن ۱۹۰ هزار متر مربع است.

آقای علیرضا دولت آبادی، رئیس مرکز مولدسازی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، می‌گوید: تنها فروش ملک به معنی مولدسازی نیست و هدف از مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۱ در سران قوا به تصویب رسید، تهاتر املاک بود.

او افزود: روش‌های مولدسازی متنوع است. فروش، واگذاری، تهاتر، معاوضه و یا مذاکره از جمله این موارد هستند. دولت با تمرکز بر تهاتر و تکمیل طرح‌های نیمه تمام به این هدف فکر می‌کرد که با اموال راکد بتواند طرح‌های عمرانی را تکمیل کند.

دولت آبادی دلیل این کم کاری یا عملکرد ضعیف در مولدسازی را در چند بخش خلاصه کرده و می‌گوید: معتقدم فرآیند مولدسازی تازه جا افتاده و قوانین سرجایشان نشسته است، به همین دلیل زمانبر شده است و نکته دیگر مقاومت دستگاه هاست که هم در مولدسازی و هم در خصوصی سازی با آن رو به رو هستیم.

رئیس مرکز مولدسازی به مصوبه آبان ۱۴۰۱ که در سران قوا جهت مولدسازی دارایی‌های راکد دولت به تصویب رسیده بود اشاره می‌کند. قرار بود با آن مصوبه مولدسازی سرعت گرفته و طرح‌های نیمه تمام به واسطه آن تکمیل شود. اما آنطور که دیوان محاسبات کل کشور بررسی کرده است مولدسازی طی سه سال تنها یک درصد و در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰ درصد محقق شده است که کارشناسان این حوزه دلیل رشد در سال ۱۴۰۳ را تنها مولدسازی یک فقره در هزارجریب اصفهان را عنوان می‌کنند.

فراز و نشیب‌ها و شکست‌های مختلفی که خصوصی سازی تجربه کرده، شاید تا حدودی مولدسازی را هم تحت تاثیر خودش قرار داده است. مصوبه سران قوا مبنی بر تمدید مصوبه مولدسازی، آبان امسال به پایان رسیده و دولت موظف بوده تا لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت را تنظیم و به مجلس ارسال کند تا این فرآیند دارای قانونی دائمی شود.

از وزیر اقتصاد پیگیر شدیم تا جزئیات و آخرین وضعیت را اعلام کند. علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه تنظیم شده بود و در زمان ورود من به وزارت خانه به عنوان وزیر خواستم تا لایحه را کمی اصلاح کنیم. هم اکنون لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت تدوین و در کمیسیون اقتصادی دولت است و بزودی برای اخذ رای نهایی به هیئت دولت ارسال می‌شود.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما