به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر گفت: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور و صدور هشدار سطح قرمز مبنی بر فعالیت سامانه بارشی مؤثر، احتمال وقوع روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر و سیلاب در نقاط مختلف استان بوشهر افزایش یافته است.

از هم‌استانی‌ها تقاضا می‌شود تا اعلام پایان سیلاب و فروکش کردن جریان رودخانه‌های نزدیک محل زندگی خود، الزامات ایمنی را رعایت نمایند، چراکه بروز سیلاب حتی بدون بارش‌های متمرکز محلی نیز در اثر روان‌آب‌های بالادست محتمل است.

همچنین از شهروندان درخواست می‌شود از هرگونه تردد، توقف و اسکان موقت در بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها، مسیر‌های عبور سیلاب و مجاورت تأسیسات آبی به‌طور جدی خودداری کنند. حضور در این مناطق حتی در شرایط ظاهراً آرام می‌تواند خطرات جانی در پی داشته باشد.

به رانندگان توصیه می‌شود از عبور از محور‌های سیل‌گیر، راه‌های روستایی و مسیر‌های کوهستانی در زمان بارندگی شدید پرهیز کرده و در صورت انسداد یا هشدار پلیس راه و راهداری، از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

تأکید شود هرگونه تجمع در محل وقوع سیلاب با هدف تماشا یا تصویربرداری، خطرناک و تهدیدکننده جان افراد است.

از کشاورزان، عشایر و ساکنان پایین‌دست رودخانه‌ها نیز درخواست می‌شود تا تجهیزات، دام و ماشین‌آلات خود را به مناطق امن منتقل کرده و از استقرار در محدوده‌های پرخطر به ویژه حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اجتناب کنند.

رعایت توصیه‌های ایمنی، همکاری شهروندان با دستگاه‌های اجرایی و توجه به اطلاعیه‌های رسمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب دارد و ضروری است تا پایان فعالیت سامانه بارشی، این هشدار‌ها با جدیت دنبال شود.