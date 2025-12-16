نخستین همایش بین‌المللی «الهیات مقاومت» چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط‌عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این همایش با هدف تبیین مبانی نظری و الهیاتی مقاومت، تقویت دیپلماسی علمی جبهه مقاومت و توسعه گفتمان علمی مقاومت در سطح دانشگاهی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

برگزاری همایش بین‌المللی «الهیات مقاومت» بستری برای تعامل و شبکه‌سازی میان نخبگان و پژوهشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، این رویداد به صورت رسمی برگزار می‌شود و همۀ مقالات پذیرفته‌شده در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.

همچنین پژوهشگران می‌توانند با ارائه مقالات علمی، از امتیازات علمی کنفرانس و گواهی معتبر آن بهره‌مند شوند.

محور‌های همایش شامل ابعاد گفتمانی و مبانی نظری الهیات مقاومت، از جمله عدالت‌خواهی، توحید، عقلانیت دینی، استکبارستیزی، حقوق بشر، تمدن نوین اسلامی و چالش‌های معاصر این حوزه است.