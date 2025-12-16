به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی اظهار داشت: پیرو دیدار‌های انجام شده با معاونان اداره کل ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار طرح‌های حوزه ورزش، بازدیدی از طرح احداث استخر شنا صورت گرفت و مشکلات و پیشرفت فیزیکی آن بررسی شد.

وی افزود: در این بازدید بر لزوم پرداخت مطالبات پیمانکار، تکمیل دیوار کشی و محوطه سازی و ساختمان‌های جانبی استخر و تسریع در عملیات اجرایی پروژه جهت تکمیل در کمترین زمان ممکن تاکید شد.

مشایخی بیان کرد: پس از بررسی روند اجرایی و مشکلات پروژه، راهکار‌های لازم جهت تسریع در عملیات اجرایی ارائه و برنامه ریزی در این خصوص صورت گرفت.