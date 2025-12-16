بازی تیم های منچستر یونایتد و بورنموث در آخرین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، با تساوی ۴-۴ به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم منچستر یونایتد و بورنموث در هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس و در آخرین دیدار هفته، در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف هم رفتند و این بازی با تساوی ۴-۴ به پایان رسید.

در این مسابقه، ابتدا منچستر یونایتد با گل آماد دیالو از حریف پیش افتاد، اما مارکوس تاورنیر خیلی زود بازی را به تساوی کشاند. در دقایق پایانی نیمه نخست، کاسمیرو گل دوم یونایتد را به ثمر رساند تا میزبان با برتری راهی رختکن شود.

با شروع نیمه دوم، این بورنموث بود که جریان بازی را در دست گرفت و تنها در شش دقیقه با دو گل تماشایی، کامبک خود را کامل کرد و اولدترافورد را در شوک فرو برد. با این حال، یونایتد در واکنشی سریع و طوفانی، در دو دقیقه دو گل دیگر زد و نتیجه را ۴–۳ به سود خود تغییر داد. اما این پایان کار نبود و کروپی با گل چهارم بورنموث، این دیدار پرهیجان را به تساوی کشاند.

با این نتیجه، منچستریونایتد با ۲۶ امتیاز از ۱۶ بازی همچنان در رده ششم جدول باقی ماند و باید هفته آینده در ویلاپارک به مصاف استون ویلای آمادهِ اونای امری برود. بورنموث نیز با ۲۱ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار گرفت و در میانه جدول، پشت ترافیک فشرده امتیازات، جایگاهی نسبتاً باثبات دارد.