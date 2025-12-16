مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام گفت: چهار مجتمع بین‌راهی ایلام به‌طور کامل برای خدمات‌رسانی به معلولان مناسب‌سازی شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سیدزاهدین چشمه خاور» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام اظهار داشت: از مجموع ۱۶ مجتمع خدماتی-رفاهی فعال در محور‌های این استان، تاکنون چهار مجتمع به‌طور کامل برای ارائه خدمات به جامعه معلولان مناسب‌سازی شده‌اند.

وی با اشاره به امکانات این مجتمع‌ها، افزود: این مجتمع‌ها به رمپ دسترسی، امکانات بهداشتی مناسب‌سازی‌شده و فضای تردد ایمن برای جانبازان و معلولان مجهز شده‌اند.

چشمه خاور همچنین بیان کرد: عملیات مناسب‌سازی سایر مجتمع‌های خدماتی-رفاهی تحت پوشش این اداره کل برای تسهیل تردد معلولان در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: در حال حاضر موافقت اصولی برای ایجاد چهار مجتمع خدماتی-رفاهی بین‌راهی جدید در محور‌های آبدنان_مورموری، موسیان_بیات، مهران_دهلران و ایلام_ایوان نیز صادر شده است.