



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی داراب از دستگیری عاملین تیراندازی و کشف ۲ قبضه سلاح گرم در عملیات مامورین پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "سیدرحمان هاشمی" بیان داشت؛ در پی وقوع یک فقره تیراندازی در مرکز شهرستان و ایجاد ناامنی برای شهروندان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و اقدامات هوشمندانه‌ای که توسط مامورین پلیس امنیت صورت گرفت، عامل اصلی تیراندازی به همراه ۲ نفر از همدستانش در یک منزل مبله اجاره‌ای دستگیر و ۲ قبضه اسلحه جنگی کلت کمری و شکاری بدون مجوز از آنان کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه متهم اصلی در بازجویی به عمل آمده علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرد، گفت: افراد دستگیر شده پس از تشگیل پرونده به دادسرا اعزام شدند.