



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ "سیدمحمد صدرایی نژاد" بیان کرد: مامورین این یگان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک و دستور ایست دادند.

وی افزود: پس از متوقف کردن هر دو خودرو، در بازرسی از آنها در مجموع ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق و فاقد مجوز کشف و شد.

سرهنگ صدرایی نژاد با بیان اینکه رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌های این فرماندهی می‌باشد و برای رسیدن به کاهش هر چه بیشتر قاچاق سوخت مامورین زحمتکش این فرماندهی تمام تلاش خود را می‌کنند.