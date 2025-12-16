پخش زنده
فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ "سیدمحمد صدرایی نژاد" بیان کرد: مامورین این یگان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک و دستور ایست دادند.
وی افزود: پس از متوقف کردن هر دو خودرو، در بازرسی از آنها در مجموع ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق و فاقد مجوز کشف و شد.
سرهنگ صدرایی نژاد با بیان اینکه رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویتهای این فرماندهی میباشد و برای رسیدن به کاهش هر چه بیشتر قاچاق سوخت مامورین زحمتکش این فرماندهی تمام تلاش خود را میکنند.