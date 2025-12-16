به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این جشنواره در بخش‌های کسب‌و‌کار‌های فرهنگی تجاری شده، ایده‌های فرهنگی استارت‌آپی و کسب‌و‌کار‌های فرهنگی نوپا برگزار می‌شود.

محور‌های موضوعی این جشنواره اسباب بازی و عروسک اقوام ایرانی، نوشت افزار اسلامی، طراحی شخصیت و کاراکتر فرهنگی، خلاقیت در بهره‌گیری از هوش مصنوعی در صنایع فرهنگی است.

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ تا پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود.

اختتامیه و معرفی برگزیدگان این جشنواره ۲۲ تیر ۱۴۰۵ خواهد بود.