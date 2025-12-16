در پی بارش‌ سنگین برف در ارتفاعات شهرستان سپیدان، از صبح امروز جاده کمهر و پیست اسکی پولادکف به دلیل لغزندگی مسیر، بسته شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ بهنام صادقی جانشین رییس پلیس راه شمال استان فارس گفت : در پی بارش‌ سنگین برف در ارتفاعات شهرستان سپیدان، از صبح امروز جاده کمهر و پیست اسکی پولادکف به دلیل لغزندگی مسیر،توسط پلیس راهور بسته شده است و صرفا ماشین‌های اورژانسی مجاز به تردد هستند.

اردکان مرکز شهرستان سپیدان در استان فارس است که با مساحتی حدود ۳۷۵ هکتار در هفتاد کیلومتری شمال‌غرب شیراز در مسیر شیراز-یاسوج واقع شده است.